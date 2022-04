Tragedia nel bresciano, a causa di un terribile incidente stradale che non ha dato scampo a una giovane. Ilaria Santini, una ragazza di 21 anni, muore in un incidente tra auto e camion. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di aiutare la giovane. Le ferite riportate durante il terribile sinistro sono state purtroppo fatali per lei.

L’incidente ha avuto luogo sulla statale 42, nel comune di Ceto, in provincia di Brescia. Lo schianto ha avuto luogo intorno alle ore 14.30 di lunedì 11 aprile. La ragazza stava guidando la sua Fiat 500 quando improvvisamente si è scontrata contro un camion.

Ilaria Santini aveva solo 21 anni e viveva a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. L’autista del camion, un uomo di 46 anni, se l’è invece cavava con un trauma al collo. I sanitari lo hanno trasportato in codice verde in ospedale per le cure del caso.

A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvare la ragazza. Il luogo del sinistro è stato raggiunto immediatamente, come reso noto dall’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, da un’automedica, un’ambulanza, una camionetta dei vigili del fuoco e dalla polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’auto di Ilaria Santini, che lascia mamma Emanuela, papà Sergio e i fratelli Nicola e Davide, abbia sbandato improvvisamente. Doveva compiere 22 anni il prossimo 28 aprile.

Ragazza di 21 anni muore in un incidente tra auto e camion, chiuso il tratto di strada

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato immediatamente chiuso in modo provvisorio al traffico, come reso noto dall’Anas. La chiusura del tratto di strada ha riguardato entrambe le direzioni della strada statale 42, la strada del Tonale e della Mendola.

Fonte foto da Pixabay

Le cause dell’incidente sono ancora da verificare: la polizia ha già eseguito tutti i rilievi del caso per comprendere come sia avvenuto lo schianto tra la Fiat 500 guidata dalla giovane di 21 anni e il camion guidato dall’uomo di 46 anni.