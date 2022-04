Tutta la comunità si stringe alla famiglia e agli amici di Ilaria, la ragazza di 21 morta in un incidente stradale del bresciano. La sua auto si è scontrata contro un camion per cause ancora da accertare. Il tragico evento ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 11 aprile 2022 e da allora chi l’ha conosciuta non si dà pace. Avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 28 aprile.

Era la sorella migliore del mondo.

Con queste parole Davide Santini, fratello diciannovenne di Ilaria, ricorda la sorella. Mentre il padre, la madre e Nicola, il fratello maggiore di 25 anni, erano all’ospedale di Esine nella speranza che Ilaria potesse salvarsi.

Non sapevo che fosse andata in Valcamonica, è partita quando io ero già a scuola. Quando sono tornato ho visto che non c’era la 500, ho pensato che l’avesse presa perché aveva un impegno.

Il 28 aprile prossimo la famiglia avrebbe dovuto festeggiare i 22 anni di Ilaria. Ma la giovane ragazza, diplomata all’istituto Mamoli di Bergamo, indirizzo socio-sanitario, perché “le piacevano bambini avrebbe voluto tanto fare la maestra“, racconta Davide, non spegnerà mai quelle candeline.

Davide ha solo 19 anni. Il ragazzo, che frequenta il quarto anno dell’istituto Betty Ambiveri di Bergamo, ha dovuto salutare troppo presto quella sorella che amava. E che era amata da tutti coloro che l’hanno conosciuta.

La ragazza di Locate aveva deciso di trascorrere quella giornata in Val Camonica. Purtroppo su quella strada ha perso la vita: l’autista del camion ha tentato di tutto per evitare l’impatto con la sua Fiat 500 ma senza riuscirci.

Ilaria Santini lascia la sua famiglia, come lei molto conosciuta per le attività svolte in parrocchia. Un angelo che amava la montagna e i libri volato in cielo troppo presto.