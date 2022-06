Tragedia a Lecce, in Puglia. Una ragazza di 24 anni incinta è morta dopo l’aborto. La donna non stava bene da qualche tempo e i medici le hanno consigliato di abortire perché la sua vita era in pericolo. Per il caso il marito della donna ha deciso di sporgere denuncia: si dovrà capire se ci possano delle responsabilità in merito alla sua tragica morte.

La ragazza di 24 anni è morta il 14 giugno scorso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Pochi giorni prima aveva perso il bambino proprio nello stesso ospedale. La donna era al quarto mese di gravidanza e i medici gli hanno consigliato di interrompere la gestazione, perché la sua vita era in pericolo.

La coppia, originaria della Guinea, viveva da qualche mese a Monteroni di Lecce con permesso di soggiorno. Il 28enne ha raccontato che i medici, quando la moglie era ricoverata nel reparto di Ginecologia, hanno parlato di una gravidanza complicata.

La 24enne negli ultimi tempi non stava bene. I sanitari del 118 l’avevano soccorso tre volte a casa per malesseri legati alla gravidanza. Il 25 maggio l’ennesimo malore e il ricovero nel reparto di ginecologia. Le sue condizioni si sono aggravate fino a quando il 10 giugno l’hanno fatta abortire.

Dopo l’aborto, però, la donna non si è ripresa. E purtroppo il 14 giugno è venuta a mancare. E ora, giustamente, il marito chiede che sia fatta chiarezza su quello che è successo alla moglie, perché è morta dopo l’aborto indotto.

Il marito della donna al quarto mese di gravidanza ricoverata al Fazzi di Lecce chiede di capire cosa possa essere successo, se l’aborto fosse davvero necessario e se la donna si potesse salvare.

Lo Studio 3A-Valore, che assiste il marito della donna, ha già acquisito la documentazione clinica.