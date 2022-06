Chiara Nasti si vanta della sua forma fisica in gravidanza: sul web è polemica

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Nasti è una delle influencer più chiacchierate all’interno del mondo del web. La ragazza è in dolce attesa del suo primogenito, frutto dell’amore con Mattia Zaccagni. Di recente lei stessa si è vantanta della sua forma fisica finendo nel mirino delle polemiche sul web. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo aver affittato lo stadio per rivelare il sesso del suo bambino, Chiara Nasti è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stessa ha rilasciato attraverso il suo account social:

L’influencer ha mostrato il pancione a tutti i suoi fan pubblicando una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae con un bikini. Con queste parole la 25enne si è vantata della forma fisica durante la sua prima gravidanza:

Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo!