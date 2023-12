La drammatica vicenda arriva da New York, la polizia sta indagando sul decesso di una ragazza di soli 24 anni. Jaclyn Elmquist è stata trovata senza vita in un compattatore di rifiuti di un edificio di lusso di Manhattan.

La famiglia aveva denunciato la scomparsa della 24enne, dopo il suo mancato rientro e gli inutili tentativi di rintracciarla. Le sue foto si erano diffuse sul web e nei programmi tv del posto. Jaclyn Elmquist era stata vista per l’ultima volta giovedì sera in un ristorante, dove si era recata per una cena con i colleghi di lavoro.

Le forze dell’ordine, dopo la denuncia, hanno avviato le indagini e hanno cercato di ricostruire la serata della 24enne. Il triste ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione di alcuni residenti, che hanno trovato il corpo senza vita di una ragazza nel seminterrato del palazzo di lusso. Gli agenti hanno accertato che si trattava proprio di Jaclyn e che era caduta in un condotto della spazzatura.

Aveva alzato un po’ il gomito, come hanno raccontato i suoi colleghi. Al termine della cena si erano recati in un bar e poi l’avevano accompagnata a prendere un taxi. Non è chiaro cosa le sia accaduto dopo. I dipendenti del palazzo hanno dichiarato di averla vista entrare da sola, ma di non aver mai visto prima il suo volto. Non viveva nell’edificio.

Gli inquirenti stanno cercando di capire perché si trovasse in quel lussuoso palazzo, ma per ora non parlano di delitto. Ipotizzano che non ci siano altre persone coinvolte nel decesso della 24enne.

I suoi genitori sono sconvolti e non riescono a spiegarsi cosa possa essere accaduto. Perché la ragazza si è recata in quell’edificio? Doveva incontrare qualcuno? Cosa è accaduto poi e come è finita nel condotto della spazzatura? Saranno solo l’autopsia e ulteriori indagini a dare della risposte alla famiglia.