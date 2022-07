Ragazza di 29 anni riceve il rene dalla mamma: “Mi ha dato la vita due volte”

Questa è la storia di una ragazza di 29 anni che riceve il rene dalla mamma. Aveva bisogno urgente di un trapianto per poter continuare a vivere e la madre non ha esitato a mettersi a disposizione per farla tornare a sorridere. La ragazza ringrazia la donna che le ha dato la vita due volte: alla nascita e dopo il trapianto.

Greta Lolli ha 29 anni e lavora come infermiera strumentista in sala operatoria a Villa Erbosa, a Bologna. A 18 mesi è iniziato il suo calvario medico per una rara sindrome emolitico-uremica che ha colpito degli organi vitali. I medici hanno indotto un coma farmacologico per 40 giorrni.

Lei è guarita, ma i reni sono rimasti danneggiati e lei ha iniziato a soffrire di insufficienza renale cronica, una condizione con cui ha vissuto finora. Fino al 24 giugno, quando sua mamma le ha donato un rete e il trapianto ha avuto l’esito sperato.

Nel 2019 i medici le hanno detto che aveva bisogno di un trapianto. E ha avuto paura.

Ho avuto paura che la mia vita peggiorasse in seguito all’intervento. Ma al tempo stesso, vista la mia giovane età, sarebbe stato improponibile sottopormi continuamente a sedute dialitiche. Poi ho incontrato casualmente una persona che aveva affrontato lo stesso percorso, e la prospettiva è cambiata e sono diventata più positiva. Per arrivare sicura all’intervento, ho affrontato un percorso di psicoterapia.

La ragazza di 29 anni riceve il rene dalla mamma e la sua vita cambia per sempre

Dopo aver cercato il donatore ideale tra le amiche e la sorella più grande, alla fine il rene ppiù compatibile era quello della mamma, Manuela Bedosti, di 59 anni, che ha insistito per donarle il rene.

Era giusto che fossi io a farlo. Abbiamo iniziato un anno fa con i primi esami di compatibilità, e il 24 giugno è arrivato il giorno del trapianto. Sono felicissima. È come averle donato di nuovo la vita.

Queste le parole della mamma, mentre la figlia aggiunge: