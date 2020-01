Ragazza dichiarata morta su i social, ma in realtà è viva "Mamma sto bene" Ragazza data per morta sul web, chiama la mamma e smentisce tutto. Ecco l'incubo che ha vissuto la famiglia..

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è accaduta pochi giorni fa a Carbonia, in Sardegna. A raccontarla è stato proprio il giornale locale, l’Unione Sarda. Una ragazza di trenta sei anni, è stata dichiarata morta, ma in realtà era una fake news. Sul web ci sono stati molti messaggi di cordoglio.

Il tutto è iniziato con dei post sui social, in cui si parlava del decesso di questa giovane. In molti dicevano anche che era dovuto ad una malattia o perfino ad un gesto estremo.

La verità, però, era tutt’altra. La ragazza stava bene, si era trasferita da poco dalla casa dei suoi genitori, ad un’altra fuori Carbonia.

La madre, alla stessa testata giornalistica, ha raccontato: “Mia figlia mi ha detto che sta bene e questo ci ha fatto uscire da un incubo. Abbiamo vissuto tre giorni strazianti, con la gente che addirittura ci telefonava per sapere come era morta!”

Per questa famiglia tutto ciò che è accaduto è stato un vero e proprio inferno. Infatti hanno deciso di andare dai carabinieri, per capire come sia venuta fuori questa notizia falsa.

Le forze dell’ordine stanno indagando, per cercare di capire come sia partita questa notizia e chi l’avrebbe resa pubblica, ma ancora oggi non ci sono novità sulle indagini.

“Dopo aver sofferto tanto ed essere stata vittima di cattiverie, questa proprio non se la meritava!” Ha concluso il racconto la madre, che ricorda che in passato la figlia era già stata presa di mira da alcune persone del posto.

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile e che ha lasciato tutti a bocca aperta. La famiglia ha deciso di non sporgere denuncia, ma i carabinieri stanno continuando le loro indagini, per capire come sia potuta capitare una cosa del genere.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento.

