Ragazza tradita dal fidanzato, lei si vendica e pubblica tutto sui social

Gestire un tradimento non è mai facile e a volte capita di volersi vendicare per quanto accaduto. Un po’ come ha pensato bene di fare una ragazza messicana che ha messo in atto la sua vendetta nei confronti del suo ormai ex fidanzato salvo poi pubblicare il tutto su Tiktok.

Il video è diventato virale in poche ore raggiungendo milioni di visualizzazioni. Ana Garcia, questo il nome della ragazza, ha pubblicato un video dove raccontato tutto il suo piano diabolico che ha messo in atto nei confronti dell’ex fidanzato che l’ha tradita.

Ana, come raccontato da Leggo, evidentemente ancora scottata dalla vicenda, ha deciso di vendicarsi inviando la candidatura al servizio militare per il giovane, a sua insaputa.

La ragazza non stava più nella pelle quando il giovane gli ha scritto dicendo di esser stato convocato in caserma. “Mi ha chiamato un comandante dell’Esercito, dicono che devo presentarmi in caserma” – ha scritto.

Il video ha registrato 11 milioni di visualizzazioni e 1milione di like, ma non tutti hanno apprezzato il gesto. In molti infatti hanno fatto notare che quanto fatto da Ana Garcia è illegale. Il giovane se rifiuta rischia di essere accusato di diserzione, ma se venisse accertata la verità, a finire nei guai potrebbe essere anche lei.

“Hai fatto una cosa grave e soprattutto illegale. Il tuo ex rischia di essere accusato di diserzione, ma se si venisse a sapere la verità, ci sarebbero conseguenze pesantissime anche per te” – ha messo in guardia un follower.

Insomma non si sa come è andata a finire la faccenda, ma di certo non è stato un modo corretto di comportarsi. Il tradimento è una cosa difficile da digerire per chi ama e quando avviene a volte ti fa perdere la lucidità. Ma questo gesto può rivelarsi controproducente anche per lei rischiando di aggravare soltanto la situazione.