Trovato senza vita il corpo della ragazzina 12enne scomparsa a Vieste poche ore prima. Le onde quel giorno erano altissime e lei era in mare con altri due ragazzini più piccoli. Quando si sono trovati in difficoltà, alcune persone sono intervenute, riuscendo a salvare tutti tranne lei. Il mare l’ha portata via. A dare il triste annuncio il sindaco della città in provincia di Foggia, in Puglia.

Fonte Pixabay

La tragedia ha avuto luogo nella mattinata di lunedì 5 luglio. La ragazzina di soli 12 anni si trovava in mare a Vieste, sul Gargano. Non era sola in acqua. Intorno alle 10.30 l’adolescente aveva deciso di fare il bagno in località Marina Piccola con due cuginetti di 8 e 10 anni.

I tre ragazzini avevano deciso di raggiungere a nuoto dalla spiaggia il piccolo faro che si trova poco distante. Quella mattina, però, il mare era molto agitato e i ragazzi hanno avuto difficoltà ad arrivare alla meta e anche a tornare indietro. Fino a quando non si è consumata la tragedia.

Un turista a bordo di un gommone, vedendo i tre ragazzi in difficoltà a causa del mare molto agitato, è subito intervenuto. I bambini di 8 e di 10 anni sono stati portati in salvo. E subito sono stati trasportati per i primi accertamenti presso l’ospedale Casa Sollievo che si trova a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Le loro condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione nei sanitari.

La ragazzina di 12 anni, invece, non ce l’ha fatta a salire sul gommone. Le onde l’hanno travolta e portata via. E purtroppo poche ore dopo il suo corpo ormai privo di vita è stato trovato in acqua.

Fonte Pixabay

Ragazzina 12enne scomparsa a Vieste morta in mare

Il sindaco del comune in provincia di Foggia, Giuseppe Nobile, ha dato il triste annuncio. Il corpo è stato recuperato in località San Francesco, dagli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste.

Fonte Pixabay

Gli agenti stanno portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica esatta della triste vicenda.