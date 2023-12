La vicenda arriva da Prato ed è accaduta proprio il giorno di Natale. Una ragazzina di 14 anni ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine con il gesto signal for help, mentre si trovava in compagnia di suo padre.

Stavano passeggiando per le strade di Prato, quando l’uomo ha iniziato ad inveire contro sua figlia con toni piuttosto alterati, davanti agli occhi di tutti i passanti. Proprio in quel momento, una pattuglia della questura di Prato si trovava in zona ed ha deciso di avvicinarsi per capire cosa stesse accadendo. Alla vista degli agenti, la ragazzina di 14 anni ha fatto il gesto signal for help con le mani, svelando così tutti gli abusi che era costretta a vivere per colpa di suo padre. Si tratta di un segnale diventato virale sui social network, che serve proprio alle donne e alle ragazze per chiedere aiuto in codice. Consiste nello stringere il pollice nel palmo della mano e nell’aprire e chiudere le altre quattro dita.

Alla vista del segnale di pericolo, gli agenti hanno fermato il padre e lo hanno portato in questura. Entrambi sono stati ascoltati, la ragazzina di 14 anni ha raccontato tutta la verità sugli abusi che era costretta a subire da parte dell’uomo, supportata da uno psicologo.

Il genitore, un cittadino di origini straniere, è ora sotto indagine. La Procura di Prato lo ha accusato di abusi domestici e al momento, c’è il massimo riserbo sull’intera vicenda.

La storia del gesto fatto dalla ragazzina di 14 anni

Il signal for help è un gesto in codice che le donne in difficoltà utilizzano per non farsi notare dal proprio aggressore e per attirare l’attenzione di qualcuno che possa aiutarle. Arriva dal Canada. È stato introdotto dalla Canadian Women’s Foundation il 14 aprile 2020, proprio durante il coronavirus. Quando i casi di violenza domestica sono aumentati in modo incredibile.

Il gesto è poi diventato virale su tutti i social network e si è diffuso in tutto il mondo.