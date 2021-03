Due ragazzini abbandonati in auto dopo l’incidente dalla persona che in quel momento si trovava alla guida del veicolo. È successo in località Saline, ad Orbetello (Grosseto): non si sa perché i giovani fossero nella vettura. I genitori hanno sporto denuncia nei confronti della persona che guidava il mezzo nel momento dell’impatto.

Fonte Pixabay

Gli inquirenti stanno indagando su questa strana vicenda che è avvenuta in provincia di Grosseto. L’incidente ha avuto luogo nella serata del 16 marzo 2021, in località Saline, ad Orbetello, sulla strada provinciale 63.

Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti due ragazzini, due minori di 15 e 9 anni di origini marocchine, che al momento dell’incidente, come hanno dichiarato loro, si trovavano all’interno del veicolo.

Secondo quanto ricostruito, alla guida dell’automobile c’era una persona che, subito dopo il sinistro, si sarebbe dato alla fuga. In macchina con lui ci sarebbero stati solo i due minori. Non si conosce ancora l’identità di questa persona, ma sono in corso le indagini per comprendere meglio cosa è accaduto su quella strada.

I ragazzini hanno riportato nell’incidente delle lievi lesioni. Erano visibilmente spaventati per l’accaduto, anche perché sono stati letteralmente abbandonati sul luogo dell’incidente, senza la minima attenzione da parte di chi guidava. Subito sono stati curati e tranquillizzati dal personale sanitario della Misericordia di Albinia.

Fonte Pixabay

Ragazzini abbandonati in auto: la denuncia dei genitori

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e la polizia municipale di Orbetello. Saranno loro a tentare di ricostruire le dinamiche dell’incidente e identificare l’automobilista che era al volante.

Fonte Pixabay

I genitori dei ragazzini, che vivono con le famiglie in provincia di Pistoia, sono subito giunti a Orbetello. I Carabinieri li hanno già interrogati per capire cosa è successo e perché i figli si trovavano su quell’auto. Hanno anche sporto denuncia nei confronti della persona che guidava.