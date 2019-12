Ragazzino di 13 anni affetto da meningite Firenze, ragazzino di 13 anni torna dalla vacanza e viene ricoverato. E' partito subito l'allarme, si cercano passeggeri di volo.

Nella notte tra il ventisei ed il ventisette di dicembre, all’ospedale Meyer di Firenze, è stato segnalato un nuovo caso di meningite. Questa volta la vittima è un ragazzino di soli tredici anni, che è arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni, ma che ora sembra stabile.

I medici, insieme all’Ausl Toscana, hanno fatto subito partire la profilassi per i suoi familiari, ma ora stanno cercando tutti i suoi compagni di volo.

Secondo le informazioni che sono state rese note, il ragazzino dal diciannove al venti tre dicembre, è andato in vacanza con i suoi genitori a Marrakech, al Riad Les Nuit.

L’ospedale ha diramato una nota, nel quale ha scritto: “Lo scorso diciannove dicembre il giovane si era recato in Marocco con la famiglia, partendo da Pisa con volo Ryanair delle dodici circa.

Il giorno diciannove ha cenato con i famigliari al ristorante Le Marrakchi, a Marrakech. Durante la vacanza ha partecipato ad un’escursione organizzata dall’hotel Riad, con noleggio di auto van e la presenza di una guida turistica.

All’igiene pubblica è stato dichiarato che all’escursione erano presenti solo i suoi famigliari, la guida e l’autista. Il venti tre dicembre è il ragazzino è rientrato in Italia. Entrambi i volo hanno avuto una durata inferiore alle otto ore.

I familiari sono già stati sottoposti a profilassi. Mentre per quanto riguarda i passeggeri dei due voli, il caso è già stato inserito nelle specifiche piattaforme web ed i sanitari stanno già cercando di contattare tutte le altre persone da sottoporre a profilassi.”

Le condizioni del ragazzino sembrano stabili e non critiche. Per il momento i medici stanno facendo il possibile per cercare di farlo guarire. Dalle informazioni che sono emerse, sembrerebbe che il ragazzo sia stato sottoposto ad un vaccino per il Meningococco B.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

