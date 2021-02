Un ragazzino investito a Cologno, in provincia di Milano, mentre attraversa sulle strisce pedonali: è caccia all’automobilista che, dopo essersi fermata e aver dato da bere un po’ di acqua al bambino, se n’è andata via. Senza lasciare alcuna traccia. Quali sono le condizioni di salute dell’adolescente, subito soccorso dai sanitari?

Fonte Pixabay

L’incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio 2021. Il ragazzino di 12 anni stava attraversando la strada in via Milano a Cologno Monzese, in provincia di Milano, all’altezza del Carrefour, quando un’automobile lo ha urtato.

Dopo l’impatto, che ha avuto luogo vicino la rotatoria che si trova all’incrocio tra viale Emilia e via Trento, l’automobilista si è fermata, è scesa a rassicurare il ragazzino e gli ha dato una bottiglietta di acqua. Poi se n’è andata senza nemmeno attendere che arrivassero i soccorritori.

Il bambino, in seguito, ha ricevuto le cure dei soccorritori dell’ambulanza del 118 e della polizia locale, chiamati per intervenire dopo l’incidente. Il mezzo di soccorso ha trasportato il 12enne in codice verde all’ospedale.

I medici hanno diagnosticato una frattura al piede destro. Nel frattempo gli agenti di polizia hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e rintracciare la donna. Ci sarebbero anche delle telecamere e gli agenti avrebbero già un nome.

Ragazzino investito a Cologno, l’appello della mamma per trovare la donna che è scappata

La mamma del ragazzino ha postato un post su un gruppo Facebook locale per chiedere all’automobilista di farsi avanti. E a chi ha visto qualcosa di testimoniare.

La donna che era al volante si è fermata vedendo il bambino piangere, gli ha donato una bottiglietta di acqua e gli ha detto che non era successo niente. Dopo di che è andata via… Ora mio figlio ha una prognosi di 40 giorni, per frattura composta al calcagno. Se qualcuno avesse visto o avesse informazioni a riguardo, può anche scrivermi.

Fonte Pixabay

Qualcuno ha visto qualcosa?