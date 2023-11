Ragazzo di 14 anni perde la vita durante una giornata sportiva con la scuola

Un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita durante una giornata di sport. Knox MacEwan stava partecipando ad una maratona organizzata dalla sua scuola, la Everglades High School degli Stati Uniti.

Il ragazzo di 14 anni è stato colpito da un malore improvviso ed inaspettato, durante la corsa. È accaduto lo scorso 4 novembre. I paramedici presenti sul posto, sono subito intervenuti e lo hanno trasportato nel più breve tempo possibile all’ospedale Memorial Miramar. Purtroppo i dottori non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita, si è spento tra le mura della struttura sanitaria. Dopo gli esami medici, è emerso che l’adolescente è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio.

L’intero istituto scolastico è sconvolto, così come la famiglia di Knox MacEwan. Erano appena usciti da una situazione difficili, la mamma del ragazzino aveva scoperto di avere un cancro e aveva lottato per mesi, prima di ricevere la notizia della sua vittoria. Pensava di essere tornata a vivere una vita normale e invece ora ha perso suo figlio di soli 14 anni.

La scuola ha messo a disposizione un team di psicologi per tutti quegli studenti che hanno visto il loro amico spegnersi per sempre, in modo prematuro, durante quella che sarebbe dovuta essere una giornata all’insegna del divertimento.

Il ragazzo di 14 anni era tanto amato dai suoi compagni

Knox MacEwan era un ragazzo tanto amato, sempre disponibile con i suoi compagni, sorridente e divertente. La sua scomparsa ha spezzato il cuore di tantissime persone. Sono numerosi i messaggi apparsi sul web in questi ultimi giorni, pubblicati da coloro che hanno voluto ricordarlo e salutarlo un’ultima volta. Post strazianti, accompagnati da foto che lo ritraggono sorridente, come sempre.

Un caro amico di famiglia ha dato vita ad una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia in questo difficile momento. Lo scopo è quello di aiutare la mamma e il papà del 14enne con le spese del funerale e di fare in modo che possano prendersi una pausa dal lavoro, per elaborare il lutto.