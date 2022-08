Ragazzo di 16 anni colpito da un fulmine durante un temporale

É di queste ultime ore la notizie di un ragazzo di soli 16 anni che ha trascorso drammatici momenti. Ci troviamo in provincia di Udine dove, in seguito ad un violento temporale, il giovane è rimasto colpito da un fulmine. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e il 16enne sembra non aver riportato alcun danno grave.

In provincia di Udine, mentre si stava scatenando un violento temporale, un ragazzo di soli 16 anni è rimasto colpito da un fulmine. Il giovane, originario dell’Est Europa e residente a Trieste, si trovava insieme alla sua famiglia mentre stava camminando dalla strada che collega Malga Pramosio al laghetto Avostanis, a Paluzza.

Proprio durante la loro passeggiata un violento temporale si è scatenato in quella zona. Nel momento in cui la famiglia stava cercando di ripararsi dal temporale il giovane è stato colpito da un fulmine. Tempestivo è stato il trasferimento del 16enne presso l’ospedale di Udine.

Come già anticipato, fortunatamente le condizioni del ragazzo non sono gravi. Oltre ai soccorsi sul luogo in cui si è consumato il dramma sono intervenuti anche alcuni tecnici della stazione di Forni Avoltri, del Soccorso Alpino Fvg e della Guardia di Finanza.

Ragazzo di 16 anni colpito da un fulmine in provincia di Udine: i dettagli della vicenda

Dopo aver trovato riparo in seguito al violento temporale che ha colpito la zona dove stavano passeggiando, il 16enne si trovava poggiato ad un muro dove c’era una struttura in ferro. Proprio in questo momento un fulmine ha sbalzato a terra il ragazzo in seguito alla scarica elettrica.

Dopo l’arrivo tempestivo dei soccorsi, il giovane è stato trasportato presso l’Ospedale di Udine tramite l’elicottero regionale. Sicuramente un momento drammatico che però ora è solamente un brutto ricordo, in quanto il giovane sta bene e non ha riportato alcun danno grave.