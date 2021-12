Non ce l’ha fatta il ragazzo di 16 anni investito mentre era in bici da un’auto pirata che non gli ha prestato nemmeno i primi soccorsi. Tiziano Dell’Anna, un giovane ragazzo di Leverano, è morto dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, in Puglia. Era arrivato in condizioni disperate.

Tiziano Dell’Anna era in bicicletta nella serata di domenica 12 dicembre 2021. Stava percorrendo una strada di Leverano, Comune in provincia di Lecce in Puglia. All’improvviso un’auto lo ha investito, prendendolo in pieno. E lasciandolo lì abbandonato in strada.

L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore 22.30 di domenica sera nel paese del Salento, tra Lecce e Porto Cesareo, località molto conosciute per il turismo. Il ragazzo stava tornando a casa e stava in quel momento percorrendo via della Libertà.

Il ragazzo stava tornando a casa quando un’auto pirata purtroppo l’ha preso in pieno. L’automobilista non si è nemmeno fermato per controllare le sue condizioni di salute. Dopo l’investimento, che ha provocato ferite gravi nel giovane, l’uomo si è dileguato.

Il ragazzo è stato travolto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, in una strada buia e già conosciuta per la sua pericolosità nelle ore serali.

Purtroppo Tiziano Dell’Anna non ce l’ha fatta. Quando i soccorritori sono arrivati nel luogo del sinistro, allertati da un altro automobilista, le sue condizioni di salute erano già gravi. È morto poco presso il reparto di rianimazione dell’ospedale dove si trovava ricoverato.

Le forze dell’ordine in breve tempo hanno rintracciato l’investitore e lo hanno arrestato, con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo di 47 anni di San Pietro in Lama guidava la sua BMW e non si è fermato. Ma la targa è rimasta sul luogo dell’incidente.