Milioni di persone nel mondo hanno assistito in diretta mondiale ai funerali della Regina inglese, venuta a mancare a 96 anni. Gli occhi di tutti erano puntati sulla famiglia reale, sugli invitati, sulla cerimonia, ma anche sulla bara dove riposa la sovrana. C’è un dettaglio in particolare che non è sfuggito. C’era un ragno sui fiori sulla bara di Elisabetta II che è diventato una star sui social.

Il povero ragnetto non sa di essere diventato una celebrità, dal momento che ha avuto l’idea di farsi una passeggiata nel luogo più visto nella giornata di oggi. I riflettori dei media internazionali erano puntati tutti sull’abbazia di Westminster e qualcuno ha notato tra i fiori un “imbucato” ai funerali.

Il ragno si è messo a camminare sui fiori raccolti, da ultime volontà della sovrana, nei suoi giardini. La Regina amava la natura e l’ultimo bouquet che l’ha accompagnata a rivedere Filippo proviene proprio dalle piante floreali piantate nei suoi giardini.

Dopo, però, il ragno ha deciso di camminare anche sul bigliettino che Re Carlo III ha voluto scrivere alla madre, lasciando questo messaggio sulla sua bara. Il primogenito di Elisabetta e Filippo è apparso abbastanza provato: ha trattenuto a stento le lacrime, come richiede il protocollo, ma di sicuro le avrà versate nel momento privato in cui la famiglia reale saluterà la mamma, la nonna, la bisnonna, nonché sovrana inglese.

Tanti spettatori si sono accorti di quel piccolo dettaglio, un ragnetto che si è messo a camminare con le sue zampette durante l’ultimo viaggio della sovrana. Tante le foto che sono state condivise sui social e tanti i video, ad alleggerire un momento decisamente solenne.

Ragno sui fiori sulla bara di Elisabetta II: la Regina avrebbe riso divertita per questo piccolo contrattempo, una “violazione” al protocollo

Secondo molti utenti, la Regina avrebbe trovato divertente la presenza di quel ragnetto.

Tutto era perfetto, come da protocollo e volontà della sovrana, che di fatto aveva già lasciato disposizione per ogni dettaglio del suo funerale. Ma non aveva pensato che un ragno si sarebbe imbucato al funerale.