Rahhal Ammari ha sentito i bimbi urlare per chiedere aiuto e, nonostante non sapesse nuotare, si è subito gettato in acqua per salvarli

Si chiamava Rahhal Amarri, l’uomo di 42 anni morto ieri a Castel Volturno, in Campania, dopo aver salvato la vita a due bambini piccoli che stavano per annegare in mare. Nonostante non sapesse nuotare, l’uomo di origini marocchine non ha esitato e si è tuffato in acqua. Un malore, però, lo ha stroncato pochi secondi prima che potesse tornare sulla riva.

L’arrivo della bella stagione ha portato le persone a riversarsi sulle straordinarie spiagge italiane. Ma allo stesso tempo è salito anche il rischio di potenziali tragedie in mare. Sono già due quelle capitate in Italia nel giro di pochi giorni.

La prima si è verificata nel primo pomeriggio del 2 giugno scorso, a Termini Imerese, nel palermitano. Il piccolo Brian Puccio, di soli 4 anni, stava giocando in acqua con alcuni suoi coetanei, quando alcuni bagnanti lo hanno notato che galleggiava privo di sensi e a pancia in giù.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei genitori del piccolo prima e del personale del pronto soccorso poi.

La Procura di Palermo ha aperto un’indagine per omicidio colposo e inviato, proprio ai due genitori, un avviso di garanzia. Si teme che, ad essere fatale, sia stato un attimo di distrazione.

Un altro drammatico episodio del genere si è verificato a Castel Volturno, in Campania, nella mattinata di ieri, martedì 7 giugno.

Due bambini tra i 6 e i 7 anni, intorno alle 10:00 si trovavano in acqua a giocare. Uno di loro portava i braccioli, l’altro invece no.

L’atto eroico di Rahhal Amarri

Le correnti però si sono alzate e i bambini non riuscivano più ad avvicinarsi alla riva, così hanno iniziato ad urlare e chiedere aiuto.

I primi ad udire le grida dei bimbi sono stati un pescatore e Rahhal Amarri, il gestore di un lido vicino.

Nonostante non sapesse nuotare, il 42enne di origini marocchine si è tuffato subito in acqua e, miracolosamente, è riuscito a trarre in salvo i due bimbi.

Poco prima di tornare a riva, però, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Quando il suo corpo è arrivato sulla terra ferma, il cuore aveva già smesso di battere.

L’episodio ha suscitato sgomento e molta tristezza in tutta la comunità. Rahhal era molto conosciuto e apprezzato da tutti, che lo ricordano come un uomo molto gentile e come grande lavoratore.