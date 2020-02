Rajani Damodar Shetty, la donna che si è calato in un pozzo per salvare un povero cane (VIDEO) Nonostante non sapesse nuotare, non ha esitato a calarsi in un pozzo per salvare un povero cane rimasto intrappolato

La protagonista di questa storia è una donna di circa 40 anni, che è stata lodata per il suo coraggio dopo aver salvato un cane randagio caduto in un vecchio pozzo profondo 30 piedi, a Mangaluru. Rajani Damodar Shetty è una casalinga che viene da Mumbai e che vive a Doddahitlu in Mangaluru da 24 anni. Negli ultimi anni, ha scoperto il suo grande amore per gli animali. Ha accolto nella sua casa oltre 14 cani randagi e ogni giorno, nutre oltre 150 animali senza una casa. Quello che è riuscita a fare lo scorso 30 gennaio, è stato così sorprendente che si è diffuso in ogni parte del mondo. Un gruppo di soccorritori ha cercato inutilmente di salvare un cane caduto nel pozzo. Quando la quarantenne è venuta a conoscenza di ciò che stava succedendo, si è recata sul posto e alla vista di quel povero cagnolino, non è riuscita a stare ferma. Si è legata a una corda intorno alla vita e si è calata giù nel pozzo, nonostante non sapesse nuotare. Qualcuno ha ripreso l’intera scena in un video che ha pubblicato sui social network. Nel giro di pochissime ore le immagini sono diventate virali ed hanno raggiunto ogni parte del mondo. Eccole qui: Rajani Damodar Shetty ha ricevuto notevoli ringraziamenti e complimenti ed è stata definita una vera eroina. “Non ho perso tempo e mi sono subito precipitata lì. Non mi ero mai calata in un pozzo, ma l’ho fatto lo stesso. Il cane cercava disperatamente di uscire dal pozzo, tanto da aver iniziato a scavare un varco. Vedendomi, il cane spaventato ha cercato di allontanarsi, ma ha subito capito che ero lì per aiutarlo e si è fatto abbracciare. L’intera operazione di salvataggio ha richiesto circa 10-15 minuti. Un lieto fine che mi ha reso molto orgogliosa”. Leggete anche: La riunione di Leo con la sua famiglia.