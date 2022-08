Il mondo del cinema, in particolare quello del genere animazione, da oggi ha perso uno dei personaggi più importanti. Ralph Eggleston, che in passato è stato art director della Pixar e della Disney, è morto a soli 56 anni. Un colpo durissimo in tutto il settore, come si evince dai tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sul web in queste ore.

Ad annunciare il decesso del grandissimo regista, sceneggiatore e animatore, ci ha pensato il tabloid statunitense Variety. Eggleston ha lottato a lungo con un tumore al pancreas, che alla fine lo ha sconfitto a soli 56 anni.

Un lutto che colpisce tutti, dai più grandi ai più piccoli. Perché l’arte di Eggleston ha contribuito alla creazione di alcuni dei più belli e importanti cartoni animati della storia.

È stato infatti direttore artistico e disegnatore per la Pixar e per la Disney. Ha preso parte alla creazione di cult del genere come Toy Story, Toy Story 2, Monsters & Co., Cars Motori Ruggenti, Wall-E, Alla Ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Inside Out, Pocahontas, Il Re Leone, Aladdin e tantissimi altri.

Ovviamente ha ricevuto, nel corso della sua carriera, una miriade di premi e riconoscimenti. Tra questi ci sono 3 Annie Award, il più alto riconoscimento per i film di animazione, vinti nel 2004, nel 2014 e nel 2016.

Nel 2000 ha diretto il cortometraggio di animazione For The Bird, Pennuti Spennati, vincendo il premio Oscar nella categoria.

I messaggi di cordoglio per Ralph Eggleston

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Uno dei più toccanti è stato quello della Pixar. La casa di produzione di animazione cinematografica ha omaggiato Ralph con un bellissimo messaggio su Twitter, che recita:

In memoria di Ralph Eggleston, animatore, regista, direttore artistico, artista di storyboard, scrittore, scenografo e nostro caro amico. Pixar e il mondo te ne saranno per sempre grati.

Chris Burrows, suo amico, ha scritto: