Da Hotel California a Take it to the limit: la musica mondiale piange la scomparsa del grande Randy Meisner, fondatore degli Eagles

Il mondo della musica ha da poco appreso la triste notizia della scomparsa di Randy Meisner. Bassista di ottimo pregio, è conosciuto soprattutto per aver fondato nel 1971 la storica band degli Eagles. Aveva 77 anni e se ne è andato per le complicazioni dovute ad una patologia polmonare di cui soffriva da tempo.

Credit: Eagles – Facebook

A dare il drammatico annuncio della morte di Randy Meisner ci hanno pensato proprio gli Eagles, gruppo da lui fondato nel 1971 e di cui non faceva più parte dal 1977, ma che sempre è rimasto legato a lui e alla sua musica.

Nel post pubblicato dalla band, che proprio quest’anno festeggia i 52 anni di attività, si legge:

Gli Eagles sono tristi nel riferire che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto la scorsa notte (26 luglio) a Los Angeles all’età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute alla malattia polmonare ostruttiva cronica (COPD).

Nel 1971, Randy, insieme a Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon, formarono gli Eagles e lui contribuì agli album della band, Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights e Hotel California. È stato introdotto con gli Eagles nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998.

La carriera e i successi di Randy Meisner

Nato a Scottsbluff nel Nebraska, Meisner ha iniziato la sua attività nel mondo della musica all’inizio degli anni sessanta.

Nel 1968 si unì al gruppo dei Poco, band formatosi dallo scioglimento dei Buffalo Springfield dopo l’abbandono di Neil Young e Stephen Stills. Con loro rimase solo per pochi mesi, contribuendo comunque alla realizzazione dell’album Pickin’ Up the Pieces.

Nel 1971, come detto, fonda insieme a Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon gli Eagles, una delle band rock più famose della storia della musica. Come bassista e cantante partecipa alla realizzazione di album entrati di diritto nella storia. Tanto per citarne uno, Hotel California.

Nel 1977 esce dalla band e continua la sua carriera come solista, pubblicando tre album nel 1978, nel 1980 e nel 1982.

Nel 1989 torna a suonare per un breve periodo con i Poco, contribuendo all’album Legacy.

Il musicista è stato sposato a lungo con Jennifer Lee Barton, dalla quale ha avuto anche tre figli, Dana Scott e i gemelli Heather Leigh e Eric Shane.