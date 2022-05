Tragedia in Toscana. Raoul Biagiotti è morto a 20 anni alla Capannina di Forte dei Marmi dove lavorava. All’improvviso il giovane ragazzo si è accasciato per un malore, morendo poco dopo di fronte agli occhi increduli dei colleghi che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. A causare la morte un’emorragia cerebrale.

Raoul Biagiotti si è accasciato a terra nella tarda serata di sabato 30 aprile 2022. Nel locale di Forte dei Marmi, in Versilia, c’erano centinaia di persone. All’improvviso il giovane ragazzo, che lavorava come cameriere nella discoteca toscana, è svenuto e non si è più ripreso.

Il giovane lavorava nella celebre discoteca della Versilia per mantenersi e ottenere la tanto sognata indipendenza economica dalla famiglia. Sabato sera stava lavorando come sempre all’interno del locale quando ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra.

I presenti hanno subito chiamato i soccorsi, che hanno raggiunto il luogo con un’ambulanza del 118 a bordo della quale c’era un medico. Raoul era privo di sensi quando i soccorritori hanno iniziato a rianimarlo, prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Versilia.

Qui i medici hanno disposto un ulteriore trasferimento in una struttura sanitaria di Livorno, viste le sue condizioni di salute. Purtroppo, però, i dottori non hanno potuto far niente per salvare il giovane ragazzo di 20 anni. Che sarebbe morto a causa di un’emorragia cerebrale che non gli ha dato scampo.

Raoul Biagiotti morto a 20 anni alla Capannina di Forte dei Marmi, la comunità si stringe alla famiglia

La tragedia ha colpito profondamente la famiglia del 20enne e i suoi amici, ancora increduli che il giovane ragazzo, che non beveva e non fumava, non sia più qui con loro.

La mamma ha voluto salutarlo con un messaggio straziante su Facebook: