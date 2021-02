Rapina a portavalori in autostrada, proiettili vaganti e auto in fiamme terrorizzano gli automobilisti

Assalto a Foggia lungo la strada statale Bradanica che da Candela conduce alla città pugliese, all’altezza dello svincolo per Castelluccio dei Sauri. Verso le 7 di stamattina un commando armato ha cercato di rapinare due portavalori della azienda Cosmoli, generando il panico.

Assalto a Foggia: partono gli spari

Secondo una ricostruzione iniziale dei fatti, i malviventi avrebbero sottratto le pistole ai vigilanti dopo aver collocato un mezzo, poi incendiato, al centro della carreggiata, così da arrestare la marcia dei due veicoli che procedevano in direzione Foggia. I banditi, che avrebbero, peraltro, esploso alcuni colpi di arma da fuoco senza fortunatamente provocare feriti, sarebbero successivamente scappati a bordo di due jeep.

Colpo da 3 mila euro

Inoltre, avrebbero gettato sull’asfalto chiodi a tre punte, che le Forze dell’Ordine avrebbero rinvenuto al loro arrivo. Il bottino ottenuto in maniera tanto rocambolesca ammonterebbe a 3 mila euro circa, essendo riusciti a eseguire un unico colpo.

Sulla vicenda hanno avviato le indagini i Carabinieri. Intervenuti sul posto, gli uomini dell’Anas e i militari hanno provveduto a deviare il traffico su altre strade e porre l’intera area in sicurezza.

Attimi di terrore

In ambedue le direzioni, dal chilometro 0 al chilometro 13, all’altezza di Foggia, il tratto è stato temporaneamente chiuso alla circolazione, per via del mezzo mandato in fiamme nel corso dell’assalto. Anche se non si contano feriti, i guidatori che si sono ritrovati ad assistere alla scena hanno avuto terrore.

Assalto a Foggia: lo scorso 28 dicembre un episodio analogo

Un episodio dalle modalità analoghe è sempre accaduto in Puglia lo scorso 28 dicembre sull’A14, tra i caselli di Molfetta e Bitonto. Allora la banda di rapinatori, che è fuggita in seguito al colpo fallito, ha tentato di assaltare, speronandolo con un tir, il portavalori che viaggiava in autostrada in direzione Nord. Il veicolo è riuscito, tuttavia, a svincolarsi e, con i due uomini a bordo usciti illesi, è stato scortato nel deposito, una volta giunta la Polizia sul posto.