Rapinato altro rider a Fuorigrotta

In via Terracina, la strada che pone in collegamento i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, a Napoli Ovest, un rider 33enne è stato rapinato dello scooter. Il giovane, stando alle informazioni raccolte e diramate sugli organi di informazione, è stato fermato da una coppia di malviventi, mentre era intento a eseguire una consegna per una celebre piattaforma e col calcio alla pistola è stato ferito alla testa; le sue condizioni di salute non sono gravi.

Fuorigrotta: la storia si ripete

L’episodio è accaduto nella serata di lunedì 4 gennaio 2021. Ad occuparsi delle indagini in merito gli agenti della Polizia di Stato. Il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da due criminali mentre, in sella al suo Beverly, percorreva via Terracina.

Telecamere di videosorveglianza assenti

Non è riuscito a vedere il loro volto, poiché entrambi portavano caschi integrali. I rapinatori, armati di pistola, lo hanno obbligato a fermarsi e gli hanno intimato di scendere dal mezzo.

Il tentativo di reazione del trentatreenne gli è valso il calcio dell’arma, fortunatamente però senza serie conseguenze. Lungo via Terracina, una delle vie di collegamento della zona occidentale di Napoli, non sarebbero installate telecamere della videosorveglianza pubblica.

Strada deserta con la chiusura dei negozi

Assai trafficata durante le ore diurne, con la chiusura dei negozi la strada diventa deserta: non ci sono traverse laterali e vi si affacciano perlopiù parchi residenziali.

Fuorigrotta: il precedente nella notte tra il 1° e il 2 dicembre

La rapina a Fuorigrotta segue di alcune settimane quella tristemente celebre poiché ripresa in un filmato: Giovanni Lanciato, 50 anni, era stato aggredito tra il 1° e il 2 dicembre 2020, aggredito in Calata Capodichino da una banda di giovanissimi; gli agenti della Squadra Mobile e di Secondigliano hanno recuperato lo scooter, un Sh, individuando pure i componenti della banda; per i sei sono stati emessi i decreti di fermo ieri sera.