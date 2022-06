Si chiamava Raul Demoliti il ragazzo di soli 22 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 17:00, è rimasto annegato mentre faceva un bagno nel torrente Scoltenna al Ponte d’Olina, nel Comune di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. La tragedia si è verificata sotto gli occhi della sua fidanzata, che non ha potuto fare nulla per aiutarlo a tornare a galla sano e salvo.

Un dramma che ricorda tristemente quanto accaduto qualche giorno fa a San Biagio di Callalta, nel trevigiano. Due fratelli, Fallou e Bassirou Bop Sarigne, senegalesi di soli 14 e 18 anni, sono annegati mentre facevano il bagno nelle acque del fiume Piave.

Anche in quel caso la tragedia era capitata sotto gli occhi di alcuni amici presenti sul posto, che hanno visto i due giovani sparire sotto la superficie dell’acqua per non riemergere più.

A trovare i loro cadaveri, poi, sono stati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco giunti sul posto a bordo di due elicotteri di vedetta.

Raul e la sua fidanzata Sara, entrambi residenti a Formigine in provincia di Modena, ieri pomeriggio avevano raggiunto Ponte di Olina, a Pavullo, per trascorrere una giornata di relax insieme nella nota meta per bagnanti.

Intorno alle 17:00 mentre facevano un bagno nel torrente, è accaduto l’irreparabile.

Per Raul Demoliti non c’è stato nulla da fare

Raul Demoliti, improvvisamente, è scomparso sotto la superficie dell’acqua, molto probabilmente risucchiato da un “rullo” d’acqua. Un fenomeno meglio conosciuto come “mulinello“.

La fidanzata ha cercato di tenerlo a galla con tutte le sue forze, ma non riuscendoci lo ha lasciato andare.

Alcuni testimoni hanno raccontato che inizialmente lei pensava che lui stesse scherzando, ma poi ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori del nucleo operativo di Bologna, che hanno rinvenuto il cadavere del 22enne poco distante dal luogo in cui era sparito.



Maria Costi, sindaca di Formigine, comune di origine e residenza di Raul, ha dichiarato: