Tragedia a Ravenna, mamma si getta dall'ottavo piano con il cane e la figlia: morti la bimba e l'animale, lei è in gravi condizioni

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto all’alba di oggi, lunedì 8 gennaio nella città di Ravenna. Una mamma si è gettata dalla finestra della casa all’ottavo piano, con la sua bimba di 6 anni ed il cane. La piccola e l’animale non ce l’hanno fatta.

Sul posto ci sono gli agenti ed anche i soccorritori, che stanno lavorando per capire i motivi di questo gesto così estremo e soprattutto cosa è successo nell’abitazione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 7.15 di lunedì 8 gennaio. Precisamente in un appartamento che si trova in via Dario Dradi, nella zona vicina alla stazione ferroviaria di Ravenna.

Da ciò che è emerso la donna era in casa con il marito, la figlia ed il loro cane. La palazzina era coperta da alcune impalcature, per dei lavori in corso.

Quando all’improvviso, per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, la mamma avrebbe usato una impalcatura esterna e si sarebbe gettata dalla finestra all’ottavo piano.

Con lei ha portato la sua bambina ed anche il cane. Alcuni passanti che hanno notato la scena, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Mamma si getta dall’ottavo piano: le sue condizioni ed il decesso della bimba

Il marito non si sarebbe accorto di nulla ed infatti sarebbero stati proprio i medici intervenuti ad avvisarlo del dramma accaduto. Tuttavia, a causa del violento impatto con il suolo, vista anche l’altezza, la bambina ed il cane sono deceduti sul colpo.

La mamma invece, si trova ora in condizioni disperate ed hanno disposto per lei il tempestivo ricovero all’ospedale Bufalini, di Cesena.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno lavorando per capire cosa è successo. Inoltre, vogliono capire il motivo di questo gesto così estremo da parte della donna, che ha portato alla scomparsa del loro animale domestico, ma anche della sua bambina di appena 6 anni. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.