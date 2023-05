A circa un anno dalla scomparsa, le autorità dominicane hanno reso noto un bollettino in cui vengono chiarite le cause del decesso di Ray Liotta, star de cinema. L’attore è deceduto per un’insufficienza cardiaca acuta, peggiorata da un edema polmonare che gli ha provocato un’insufficienza respiratoria.

Era il 26 maggio del 2022 quando il mondo intero apprendeva con grande tristezza la notizia della scomparsa di Ray Liotta, immenso attore protagonista di decine di film di enorme successo.

L’attore si trovava nella Repubblica Dominicana per girare il suo ultimo film “Dangerous Waters“, quando ebbe un malore nel sonno e si spense senza dar possibilità a nessuno di soccorrerlo o rianimarlo.

Fin dai primi momenti, il quotato sito di news e gossip statunitense TMZ aveva parlato di una morte per cause naturali e che quindi furono scartate da subito tutte le ipotesi di decesso sospetto.

Oggi è arrivata la conferma ufficiale. Le stesse autorità dominicane hanno diramato un bollettino in cui sono state specificate le cause reali e specifiche del decesso di Ray Liotta.

L’attore si è spento per un’insufficienza cardiaca acuta, peggiorata da un edema polmonare che gli ha provocato un’insufficienza respiratoria. Inoltre Liotta soffriva di aterosclerosi, una patologia che ingrossa le arterie.

I successi di Ray Liotta

Ray Liotta si è spento all’età di 67 anni, dopo una carriera lunga e piena di successi e riconoscimenti.

L’esordio sul grande schermo è datato 1983, nel film “Il Prezzo del Successo” del regista Peter Sasdy. Tre anni più tardi recita in “Qualcosa di travolgente ” di Jonathan Demme e riceve subito una prestigiosa candidatura al Golden Globe.

Oltre 50 le pellicole in cui ha recitato, ma il ruolo che lo ha reso letteralmente immortale è senza dubbio quello di Henry nel film cult “Quei Bravi Ragazzi” di Martin Scorzese. In quell’occasione recitò al fianco di mostri sacri del cinema come Joe Pesci e Robert De Niro.

Importanti anche alcune apparizioni in show televisivi di successo, come E.R Medici in Prima Linea, Modern Family, Shades Of Blue e tanti altri.

È stato sposato dal 1997 al 2004 con la la produttrice Michelle Grace e ebbe una figlia, Karsen, nel 1998. Successivamente ha avuto una relazione con l’attrice Catherine Hickland, dal 2007 al 2011, e in fine si fidanzato con Jacy Nittolo, che era con lui al momento del decesso.