Ieri, 19 settembre, sono stati celebrati i funerali della Regina Elisabetta II, seguiti in diretta tv dal mondo intero. Re Carlo III è apparso visibilmente commosso e ad un certo punto, le telecamere sono riuscite a catturare i suoi occhi rossi e lucidi.

Non è facile, davanti alla perdita della propria madre, cercare di rimanere impassibili seguendo il protocollo reale. Tutti i membri della famiglia sono apparsi composti ed eleganti e hanno seguito passo passo il volere della sovrana.

Re Carlo, probabilmente, non ha avuto nemmeno il tempo di metabolizzare la scomparsa della madre. Dopo quella improvvisa chiamata, arrivata mentre si trovava in Scozia per un’intervista di Camilla, un macigno di responsabilità è arrivato nella sua vita.

È corso da sua madre, insieme alla sorella Anna, è stato l’unico membro della famiglia reale a vedere la regina ancora viva. Nei giorni che hanno preceduto il funerale, Carlo ha viaggiato per oltre duemila miglia tra la Scozia, il Galles e l’Irlanda per tutti gli impegni da nuovo sovrano, all’età di 73 anni. Tanti impegni a cui non si è potuto sottrarre e che, molto probabilmente, non gli hanno dato il tempo di metabolizzare il lutto.

Re Carlo III ha accompagnato la bara

In uniforme, come previsto dal protocollo reale per i funerali di Stato, il nuovo Re ha accompagnato la bara. Ad un certo punto, non ha potuto fare a meno di mostrare la sua commozione e i suoi occhi lucidi.

I reali non possono piangere davanti al mondo intero, per questo, la diretta del funerale, ad un certo punto, è stata interrotta, per concedere un momento di intimità per la famiglia, davanti alla bara della Regina Elisabetta II.

Oggi Carlo III è il nuovo Re e dovrà dimostrare di essere all’altezza dell’enorme eredità lasciata dalla sua mamma.

Tra coloro che hanno accompagnato la Regina durante l’ultimo saluto, c’era anche la principessa Anna, l’unica figlia femmina di Elisabetta. L’unica donna che ha potuto indossare i pantaloni come i suoi fratelli, proprio per volere della sovrana. Ha voluto onorare il loro rapporto speciale, affidandole un ruolo altrettanto speciale.