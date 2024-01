Domani, sabato 27 gennaio, sarà celebrato il funerale della piccola Rebecca Palermo, la bimba di soli 9 anni che lo scorso mercoledì si è spenta per sempre. La funzione avrà luogo nella chiesa di Sant’Eusebio ad Arconate, comune nel milanese in cui la bimba viveva con i suoi genitori e la sua sorellina. La Procura, intanto ha disposto un’autopsia.

Dallo scorso mercoledì 17 gennaio ad Arconate, piccolo comune vicino a Legnano, in provincia di Milano, non si respira altro se non dolore e sgomento.

Questo perché una bimba di soli 9 anni del posto, la piccola Rebecca Palermo, se ne è andata per sempre e all’improvviso, provocando un vuoto incolmabile ed inconsolabile nel cuore della sua famiglia e di chi l’amava.

Chi vorrà, potrà partecipare al funerale, che verrà celebrato nella giornata di domani nella chiesa di Sant’Eusebio ad Arconate, alle ore 15:00. Dopo le esequie, dalla chiesa partirà un corteo funebre che accompagnerà le sue spoglie al cimitero locale, dove la bimba verrà seppellita.

Anche stasera ci sarà un momento di raccoglimento, con la recita del rosario alle 21:00 da parte del parroco Don Alessandro Lucini.

Disposta l’autopsia sul corpo della piccola Rebecca Palermo

Come detto, il decesso di Rebecca è avvenuto in maniera del tutto improvvisa. Lo scorso lunedì 15 gennaio ha accusato un malore mentre, al mattino, si preparava per andare a scuola.

Trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è stata presa in cura dai medici che per i due giorni successivi hanno tentato in ogni modo di salvarla. Ogni loro sforzo, però, alla fine è risultato vano.

Nei giorni successivi al decesso è emerso che dieci giorni prima, precisamente l’8 di gennaio, la piccola era stata sottoposta ad un intervento per la rimozione delle adenoidi e delle tonsille.

La Procura ha disposto comunque un’autopsia da svolgere sul corpicino della bambina ed ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Al momento non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati.

Continuano ad apparire sui social messaggi di cordoglio e vicinanza, diretti alla mamma, al papà e alla sorellina di Rebecca. Queste, ad esempio, le parole del sindaco: