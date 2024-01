La morte della Rebecca, volata in cielo a soli 9 anni dopo due giorni di agonia in ospedale, ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma tutta la comunità di Arconate, dove la bimba viveva insieme alla sua famiglia. Sono decine i messaggi di cordoglio apparsi sul web in questi giorni. Preghiere per la piccola e soprattutto per la sua famiglia, che dovrà ora vivere con un dolore così inconsolabile nel cuore.

Ad annunciare il decesso della piccola Rebecca ci aveva pensato il sindaco di Arconate, il piccolo comune alle porte di Legnano, nel milanese, in cui la bimba viveva con la sua famiglia. Ecco le parole del primo cittadino Sergio Calloni:

Dolcissima Rebecca. In questo mondo così ingiusto, non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore della nostra comunità. Ci sentiamo sgomenti, piangiamo impotenti di fronte all’inconcepibile tragedia di una bellissima bimba scomparsa così presto, così ingiustamente. E proprio nell’ora più buia, in cui l’indicibile sofferenza travolge tutti noi, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità si stringono all’unisono attorno alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi insegnanti, a tutti coloro che semplicemente ti volevano bene. Ti immaginiamo con il tuo bel sorriso, in un luogo dove non esiste più dolore, ma solo amore e cieli infiniti. Fai buon viaggio, dolce Rebecca.

Una cittadina intera affranta per la morte di Rebecca

Ospedale Bergamo

A quello del sindaco, di messaggio, ne sono seguiti tantissimi altri da parte dei cittadini di Arconate. Tutti uniti in un dolore che non ha sconvolto solo la famiglia, ma chiunque nel piccolo comune del milanese.

“Non ci sono parole per un dolore così grande. Solo preghiere“, ha scritto una cittadina. Un’altra ha invece scritto:

Piccola, ora che sei diventata un angelo veglia su i tuoi genitori e su tua sorella, aiutali in questo momento di così grande dolore.

Il cuore di Rebecca si è fermato per sempre mercoledì, due giorni dopo il suo ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lunedì mattina, mentre si preparava per andare a scuola, aveva avuto un malore che aveva costretto i genitori a chiamare i soccorsi. Due settimane prima era stata operata alle adenoidi.