L’Inps ha reso noto le date di versamento del Reddito di Cittadinanza per il mese di Maggio 2021. Anche questo mese per le rate successive alla prima, l’istituto di previdenza invierà i mandati a Poste Italiane a partire dal 27 del mese. Questo significa che anche a Maggio a partire dal 27 Poste Italiane inizierà a caricare le carte dei beneficiari. Le date, comunque, sono orientative: il pagamento del Reddito di Cittadinanza, infatti, può avvenire un giorno prima o dopo quanto segnalato. Se ad esempio il 27 cade di domenica o di sabato, come potrebbe essere anticipato al 25 o al 26 in alcuni casi.

Diverso è invece il discorso per i beneficiari che devono ricevere per la prima volta il Reddito di Cittadinanza o che ne hanno richiesto il rinnovo. Per loro l’importo arriverà in anticipo a partire dal 15 di questo mese. Nello specifico riceveranno in anticipo l’importo:

coloro che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza la prima volta ad aprile, la quale è stata accettata;

coloro che hanno terminato le prime 18 mensilità del reddito di cittadinanza a marzo 2021 e nel mese di sospensione di aprile hanno fatto domanda di rinnovo.

Coloro che hanno chiesto o rinnovato il Reddito di Cittadinanza nel mese corrente devono invece attendere il mese di giugno per ricevere l’importo.

Rdc: i requisiti

Il Reddito di Cittadinanza è una misura ideata dal governo giallo verde volta a dare sostegno a chi ha perso il lavoro con l’obiettivo di reintegrarlo. Per poterlo richiedere bisogna avere:

Cittadinanza italiana;

Isee inferiore a 9.360 euro;

un patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa in cui si risiede, inferiore ai 30 mila euro;

un patrimonio mobiliare non superiore ai 6 mila euro;

un reddito del nucleo familiare non superiore ai 6000 euro annui;

la sottoscrizione di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro.

La domanda va inoltrata direttamente dal sito dell’Inps e si accede tramite SPID o carta d’identità elettronica.