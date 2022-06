Reggio Calabria, Pasquale Cammareri è morto a 38 anni in un grave incidente: ha lasciato la moglie e due bambini

Si chiamava Pasquale Cammareri ed è l’ennesima vittima di un grave incidente stradale avvenuto sulle strade italiane. Era un pilota automobilistico ed i medici intervenuti, nonostante la loro tempestività, non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita.

L’uomo di soli 38 anni, ha lasciato la moglie e due figli piccoli. Vista la sua grande passione per i motori, era molto conosciuto in tutta la comunità. Infatti sono davvero tante le persone che stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media, la tragedia si è consumata nella serata di venerdì 3 giugno. Precisamente lungo la strada che porta da Palmi a Seminara, comuni in provincia di Reggio Calabria.

L’uomo era alla guida della sua Alfa Romeo 156 e stava tornando a casa. Quando all’improvviso si è scontrato un furgoncino che proveniva dal senso opposto.

CREDIT: FACEBOOK

Nell’altro veicolo c’erano altre due persone, che sono rimaste gravemente ferite. Di conseguenza entrambi sono ricoverati all’ospedale Riuniti, di Reggio Calabria. I primi a lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che si sono presto resi conto della gravità dell’incidente.

Sul posto oltre ai sanitari ed alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo per liberare il giovane papà dalle lamiere della sua auto.

Il decesso di Pasquale Cammareri ed i messaggi sui social

I medici hanno cercato di rianimarlo a lungo, ma i loro tentativi non hanno portati ai risultati sperati. L’uomo purtroppo è morto sul colpo per i traumi riportarti dopo l’impatto. Pasquale Cammareri era un meccanico ed aveva una grande passione per i motori.

Solamente lo scorso anno aveva ottenuto il titolo di miglior pilota esordiente nello slalom. Guidava con la scuderia “Piloti per passione”, infatti i suoi amici sui social per informare tutti della perdita subita, hanno scritto: