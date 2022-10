La regina Elisabetta non voleva che Meghan indossasse l’abito bianco al suo matrimonio: ecco perché

Il matrimonio tra Harry e Meghan è uno di quelli che è passato alla storia per la risonanza mediatica che ebbe. Dopo quelle nozze la situazione tra i Sussex e la casa reale è iniziata a sgretolarsi fino allo strappo definitivo e il successivo trasferimento negli Stati Uniti.

A distanza di qualche anno torna a galla una vecchia indiscrezione che vede la regina Elisabetta non d’accordo con il tipo di abito scelto dal Meghan per le nozze.

Fonte: web

Come raccontato nel libro “The New Royals” a quanto pare la regina Elisabetta non avrebbe apprezzato il colore del vestito. Meghan scelse un abito a sirena semplice bianco puro di Givenchy, ma a quanto pare la sovrana avrebbe preferito una tonalità più tenue come fatto in precedenza da Camilla in occasione delle seconde nozze con Carlo.

“La regina è rimasta sorpresa dal fatto che Meghan indossasse il bianco puro il giorno del suo matrimonio. Forse è una cosa generazionale, ma crede che se sei già stato sposato, ti vesti di bianco sporco il giorno del tuo matrimonio, che è quello che ha fatto la duchessa di Cornovaglia” – si legge.

Per l’opinione pubblica invece quel vestito era bellissimo. Secondo quanto detto dalla Bbc ci sono volute 50 persone per realizzare l’abito e oltre 3.900 ore di lavoro.

Parlando del vestito la stessa Meghan disse: “Avevo una visione molto chiara di ciò che volevo per la giornata e di come volevo che fosse il vestito. Quindi ciò che è stato straordinario nel lavorare con Clare è che a volte scoprirai che i designer cercano di spingerti in una direzione diversa. Ma lei ha semplicemente rispettato completamente ciò che volevo vedere per quel giorno e voleva dar vita a questo per me“.