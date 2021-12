Nella giornata di ieri il mondo del cinema italiano è stato scosso dalla notizia dell’improvvisa morte di Renato Scarpa. L’attore, che ha fatto la sua fortuna negli anni ’70 e ’80, si è spento all’età di 82 anni nella sua casa di Roma, sembrerebbe a causa di un malore che lo ha colpito all’improvviso. Decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social network da parte di ex colleghi, amici o semplici fan.

Renato Scarpa era nato a Milano il 14 settembre del 1939. Il suo esordio sul grande scherzo è arrivato alla fine degli anni sessanta. Più precisamente nel 1969, quando recitò nel film intitolato “Sotto il segno dello scorpione”, sotto la regia di Paolo e Vittorio Taviani.

Nel 1972 recitò poi nel film “Nel nome del padre”, diretto dal grande Marco Bellocchio e interpretando il severo Padre Corazza. Nel 1973, invece, tornò sotto la direzione dei fratelli Taviani nel film “San Michele aveva un gallo”.

Nel 1977, cambiando totalmente genere, riuscì perfettamente anche nel ruolo del misterioso professor Verdegast nell’inquietante “Suspiria” diretto da Dario Argento.

Sono decine e decine i film e le serie tv di grandissimo successo in cui Renato Scarpa ha recitato nel corso della sua carriera. Stesso discorso vale per le numerose collaborazioni con artisti di caratura mondiale. Menzionarli tutti sarebbe quasi impossibile.

I ruoli a cui Renato Scarpa era maggiormente affezionato

Se si dovessero scegliere i ruoli a cui ‘Renatino’ è stato più legato, non mancherebbero certo il dottor Cazzaniga in “Così parlò Bellavista” (1984) e in “Il mistero di Bellavista” (1985), l’ipocondriaco Sergio in “Un sacco bello” di Carlo Verdone (1980) e soprattutto il complessato Robertino in “Ricomincio da tre” (1981) di Massimo Troisi.

Proprio a riguardo di Troisi, Scarpa in una delle sue ultime interviste aveva detto: