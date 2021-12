Dramma assoluto nel mondo del motociclismo. Rene Hofer, giovane promettente nel mondo del motocross, è morto sabato scorso all’età di soli 19 anni. Lui, insieme ad altri 7 amici, stava effettuando un fuoripista con gli sci, quando una valanga si è staccata dalla montagna e ha travolto l’intero gruppo. Tre le vittime, tra cui appunto la giovane promessa del mondiale MX2.

Solo 19 anni, una vita e una carriera gloriosa davanti. Tutto spezzato nel giro di pochissimi istanti di terrore. Rene e altri suoi sette amici erano in montagna per trascorrere qualche giornata di relax a sciare.

Nel pomeriggio di sabato, mentre tutti erano impegnati in un percorso di fuori pista, una valanga, probabilmente causata proprio da loro, si è staccata dalla montagna e li ha travolti in pieno.

Tutti e otto sono finiti sotto la neve. Cinque sono riusciti a sopravvivere, mentre per tre di loro, compreso Hofer, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Rene Hofer, nonostante la giovane età, stava già portando in alto il suo nome nel mondo del motociclismo mondiale. Era salito per la prima volta sulle due ruote del suo motocross quando era piccolo. Nel 2016 aveva vinto i suo primi titolo importanti: l’europeo e il mondiale nella classe 85cc e l’Adac MX Junior Cup. Nel 2019 aveva iniziato a partecipare al mondiale, nella classe MX2, terminando la stagione al 26esimo posto generale.

Questo pareva essere l’anno in cui si sarebbe finalmente consacrato come uno dei più forti, ma il destino infame ha messo fine a tutto in pochi secondi.

Cordoglio per la morte di Rene Hofer

Il giovane motociclista faceva parte del team KTM. La squadra, che puntava molto su di lui, ha voluto esprimere il proprio dolore e cordoglio in una lunga e toccante nota sui social network.