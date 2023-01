Revisione auto ogni anno? la proposta che fa discutere

Le automobili che circolano sulle nostre strade sono obbligate ad essere revisionate ogni due anni. Si tratta di un obbligo di legge che costringe i proprietari di automobili di recarsi ogni biennio in un centro revisione per verificare il corretto funzionamento di tutto l’apparato della vettura.

Un modo per far sì che le auto che circolino sulle nostre strade siano sempre sicure. In assenza dell’ok alla revisione, l’auto non può circolare fino a quando non si risolvono i problemi. Farlo con revisione scaduta corrisponde ad un illecito punito con sanzione amministrativa che va da 169 a 679 euro.

Fonte: web

Effettuare la revisione auto comporta anche una spesa per l’automobilista da affrontare ogni due anni. Ora però le cose potrebbero cambiare e si potrebbe passare ad una revisione ogni anno.

La faccenda al momento riguarda il Regno Unito. Come scritto dal portale Solomotori.it, la proposta di anticipare la revisione auto ogni anno è arrivata sul tavolo del governo britannico che nelle prossime settimane la valuterà. Si tratta di una decisione presa per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza in una nazione dove le condizioni climatiche sono spesso ostiche.

Fonte: web

Se venisse approvata la legge nel Regno Unito, la nazione britannica potrebbe fare da apripista ad una rivoluzione anche nel nostro paese. Una proposta simile potrebbe arrivare anche sul tavolo del nostro esecutivo e se portata in Parlamento potrebbe presto diventare realtà.

Fonte: web

Anticipare la revisione auto ad ogni anno è sicuramente positivo da un punto di vista della sicurezza perché si porrebbe maggior attenzione ai veicoli che circolano sulle nostre strade. Ma al tempo stesso rappresenterebbe una voce di spesa aggiuntiva per i milioni di automobilisti sicuramente non felici in questo periodo storico molto difficile economicamente.

Già nel Regno Unito molte associazioni del settore automobilistico hanno criticato la proposta definendola pericolosa.