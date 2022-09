Regno Unito, è allarme per la Regina Elisabetta: peggiorano le sue condizioni di salute

In queste ultime ore il Regno Unito sta vivendo attimi di grande ansia e preoccupazione. Poche ore fa, infatti, Buckingham Palace ha annunciato le condizioni di salute della Regina Elisabetta si sono aggravate. Ricordiamo che già qualche giorno fa la sovrana, in occasione del passaggio di governo fra Boris Johnson e Liz Truss, si è mostrata molto fragile. Ora sembra che il suo stato di salute si sia aggravato.

Ieri è stata costretta a rinunciare ad una riunione, mentre qualche giorno fa, durante il passaggio di governo tra Boris Johnson e Liz Truss, tenutosi nella residenza scozzese di Balmoral, la Regina Elisabetta si è mostrata molto fragile. Questo è quanto si legge da una nota del palazzo di Buckingham Palace:

In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica.

Nella nota si legge dunque che la sovrana si trova sotto sorveglianza medica e che i suoi famigliari sono stati già informati.

Peggiorano le condizioni di salute della Regina Elisabetta, le parole di Liz Truss: “Tutto il Paese preoccupato”

Inutile dire che la notizia dell’aggravamento delle condizioni di salute della Regina Elisabetta hanno fatto sprofondare i cittadini inglesi nell’ansia e nella preoccupazione più totale. Poco fa il primo ministro Liz Truss ha commentato la vicenda della sovrana, affermando che:

Tutto il Paese è preoccupato.

Voci circolanti affermano che Carlo, figlio della sovrana ed erede al trono, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral insieme alla moglie Camilla per stare insieme alla Regina.

Per quanto riguarda William, secondo erede al trono in linea di successione, pare che abbia già lasciato Londra per recarsi in Scozia per raggiungere sua nonna e stare insieme a lei. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno aggiornamenti a riguardo la Regina Elisabetta.