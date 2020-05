Riapre Ikea Roma Anagnina: fila chilometrica all’esterno Dopo mezz'ora dalla riapertura dell'Ikea Roma Anagnina, fila chilometrica fuori il negozio: la foto sui social

L’immagine è stata diffusa sui social network ed è stata scattata davanti all’Ikea dell’Anagnina, a Roma. Una fila chilometrica fuori il negozio, che oggi ha riaperto dopo più di due mesi di chiusura, a causa dell’emergenza sanitaria. La struttura però, come ogni altra attività che ha ripreso la sua marcia, deve rispettare e far rispettare un preciso protocollo di sicurezza, riguardo le persone da far entrare e le norme per limitare il contagio.

Questo ha comportato, all’esterno, una lunghissima fila. La foto è stata scattata soltanto dopo mezz’ora dall’apertura dell’Ikea!

Tutti i negozi Ikea, da oggi 18 maggio, sono tornati a garantire i propri servizi ai clienti, nel pieno rispetto del decreto.

Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 10: 00 alle 20: 00. Il ristorante all’interno è chiuso, fino a diverse direttive. I bar sono a disposizione soltanto per prodotti da asporto. Lo Smaland è chiuso.

Sul sito della grande catena si legge: “Non abbiamo mai smesso di mettere al primo posto il benessere e la salute dei nostri clienti e dipendenti. Per mantenere un ambiente sicuro, ti chiediamo di seguire le seguenti precauzioni:

Indossa sempre la mascherina, mantieni una distanza di 1,5 m dagli altri, porta con te la tua personal shopper, per motivi igienici, non troverai la borsa all’interno del negozio. Indossa sempre i guanti ed igienizza i manici dei carrelli, con i prodotti igienizzanti che troverai lungo i percorsi. Se hai una carta Ikea scaduta durante il lockdown, non preoccuparti. Tutte le carte scadute entro il periodo di chiusura dei negozi, potranno essere utilizzate entro il 31 agosto. Stessa cosa per quanto riguarda i resi da effettuare.

Ti invitiamo a preferire i pagamenti elettronici. È prevista la priorità di ingresso per le donne in gravidanza e le persone diversamente abili. Anche in caso di clicca e ritira, è prevista la priorità di ingresso.

All’ingresso del negozio, ti verrà rilevata la temperatura corporea. Se hai sintomi dell’influenza, ti preghiamo di rimanere a casa”.