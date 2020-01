Ricoverata bambina di 4 anni, sospetta meningite Febbre e vomito, bambina di 4 anni trasportata d'urgenza in ospedale. Ecco il sospetto dei medici...

Queste sono ore di apprensione per una bambina di quattro anni, che nella giornata di ieri, sabato diciotto gennaio, è stata ricoverata all’ospedale di Roma, in gravi condizioni. A trovarla sono stati i suoi genitori, mentre era nel letto di casa sua, a Latina e le sue condizioni erano molto gravi. Per questo hanno allertato i soccorsi.

Per i medici è una sospetta meningite, di tipo virale e quindi non contagiosa. Tutti sono molto preoccupati e sperano che si riprenda il prima possibile.

Secondo le informazioni che sono emerse dalle diverse testate giornalistiche, la piccola era nel suo letto, con febbre e nausee.

A trovarla sono stati proprio i genitori, che quando hanno visto che era in stato soporoso, hanno deciso di allertare subito i soccorsi, per chiedere aiuto.

Aveva la febbre alta e nelle ore precedenti aveva vomitato tante volte. Quando la madre ha notato che non si svegliava, è scattato subito l’allarme e la preoccupazione. In molti sono in ansia e queste sono le ore più importanti.

Alla casa di Latina, è arrivato subito un’ambulanza ed anche un elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza la bambina all’ospedale di Roma, affinché potesse ricevere tutte le cure mediche di cui ha bisogno.

I medici, dopo averla ricoverata, stanno facendo tutte le analisi, per capire se sia stata colpita da una meningite di tipo virale, ma credono che sia proprio quella a causarle il malessere. Per il momento non è ancora partito nessun bollettino medico e nessuna profilassi.

E’ stata diagnosticata anche ad un’insegnante de L’Aquila, la meningite di tipo virale ed infatti non è partito nessun allarme per i suoi studenti e per i suoi familiari, poiché questo ceppo, non è contagioso.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizione mediche della piccola. Tutta la gente che la conosce, spera che si riprenda il prima possibile.

Potete leggere anche: La scelta di Jennifer Lake per il suo amato bambino