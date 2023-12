Aveva solo 19 anni Gabby Kranock e purtroppo si è spenta per sempre, 15 mesi dopo il sinistro che ha visto coinvolta lei ed i suoi amici. Una sua coetanea, a causa dei gravi traumi riportati, ha perso la vita praticamente sul colpo e non hanno potuto fare più nulla.

La famiglia in questi mesi ha sempre cercato di informare tutti sulle condizioni della ragazza, con la speranza che potessero aiutare altre persone che stavano vivendo il loro stesso dramma.

Gabby aveva solo 19 anni ed a settembre del 2022, era appena uscita da un locale a Portville. Era con i suoi amici e tutti insieme avevano intenzione di passare del tempo all’insegna del relax e della spensieratezza.

Tuttavia, una volta essere arrivati sul marciapiede, un uomo alla guida della sua auto con un tasso alcolemico molto superiore al limite previsto, li ha travolti. Una ragazza chiamata Kayden Joseph Belleisle, è deceduta sul colpo.

I medici intervenuti per lei, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Gabby invece, a causa del trauma riportato, è rimasta paralizzata dalle spalle in giù.

In questi mesi sono tante le persone e le associazioni che hanno scelto di aiutare lei e la sua famiglia. Negli ultimi tempi le avevano anche donato un’auto, che potesse aiutarla negli spostamenti.

Il decesso di Gabby Kranock e l’annuncio della sua famiglia

I medici hanno cercato di fare il possibile per aiutarla e con loro, anche la sua famiglia e tutti i volontari. Tuttavia, una settimana prima, le sue condizioni si erano aggravate improvvisamente.

Purtroppo poco prima di Natale, nella giornata di martedì 12 dicembre, Gabby ha esalato il suo ultimo respiro. A dare la triste notizia l’organizzazione Hope Rises, che in un post sulla pagina social, ha scritto: