Un evento drammatico è avvenuto nella mattinata di giovedì 28 novembre, a Marebello, un piccolo comune in provincia di Rimini. Un neonato di soli 4 mesi è stato trovato senza vita nella sua culla. I medici intervenuti, hanno provato a fare il possibile, ma i loro disperati tentativi di salvarlo, sono risultati inutili.

Un momento di felicità, si è trasformato presto in una tragedia per questa famiglia. Al momento anche le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia accaduto nell’abitazione.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, il dramma si è consumato nella tarda mattinata di giovedì 28 novembre. I genitori erano in casa e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. Tutto stava procedendo proprio come gli altri giorni.

Intorno alle 12, la mamma non sentendo il piccolo piangere, è andata a controllare nella sua culla. È proprio a quel punto che la donna ha fatto la drammatica scoperta.

Il bimbo era esanime e non respirava più. I due genitori si sono presto allarmati ed hanno chiesto l’intervento urgente dell’ambulanza. I sanitari sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti ed hanno provato a fare il possibile per cercare di salvargli la vita.

Lo hanno trasportato immediatamente in ospedale e i medici del pronto soccorso hanno provato a rianimarlo per diversi minuti. Purtroppo però, nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Neonato di 4 mesi trovato senza vita: l’accaduto

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per capire cosa sia accaduto e soprattutto il motivo di questo improvviso e drammatico decesso.

L’Ausl, come prevede la prassi in queste circostanze, ha disposto l’autopsia sul suo corpo, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Questo esame potrà dare tutte le risposte ai sanitari, ma soprattutto ai familiari del piccolo, sconvolti da questa tragica perdita.

Per gli inquirenti l’ipotesi più probabile è che sia deceduto a causa della SIDS, la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del neonato. Credono infatti che il decesso sia avvenuto per cause naturali.