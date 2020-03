Rimini, ragazzo di 18 anni si è tolto la vita Rimini, ragazzo di 18 anni si è tolto la vita in spiaggia. La scoperta degli inquirenti dietro il suo gesto...

Un evento terribile è accaduto nei giorni scorsi a Bellaria, in provincia di Rimini, dove un ragazzo di soli diciotto anni si è tolto la vita, dopo una delusione d’amore. I carabinieri hanno scoperto il suo corpo e per lui non c’è stato più nulla da fare. I medici, arrivati sul posto, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Una vicenda sconvolgente, che ha lasciato tutti a bocca aperta, ma soprattutto i familiari della giovane vittima, che ancora non riescono a credere a come sia potuto accadere.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle scorse ore, sono stati proprio i carabinieri a fare la macabra scoperta, nella spiaggia di Bellaria.

Il giovane ha preso una corda e l’ha appesa in una trave di un bar sul lungo mare.

Hanno iniziato ad indagare e poco dopo, hanno capito il motivo dietro questo gesto. La causa è stata proprio una delusione amorosa, avvenuta poco tempo fa.

L’intera comunità è rimasta sconvolta per ciò che è accaduto e per come si svolti i fatti, ma gli inquirenti ancora non hanno concluso le indagini e continueranno ad indagare su questa terribile vicenda e su come il ragazzo abbia pensato a fare questo folle gesto, che ha portato alla fine della sua vita.

La famiglia, ancora oggi, non riesce a capire come sia potuto accadere e come non hanno fatto a rendersene conto. Il giovane, aveva preparato tutto.

Aveva con se una corda ed è riuscito a trovare una trave di un bar abbastanza pesante da reggere il suo peso. I soccorritori, quando sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo ed infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

