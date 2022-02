Rino Petrosino è morto, proprio a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2022. Il fotografo italiano era profondamente legato a questa manifestazione, per la quale aveva realizzato scatti entrati nella storia del festival della canzone italiana. Grande commozione per la sua scomparsa: chissà se dal palco dell’Ariston Amadeus vorrà ricordarlo.

Rino Petrosino era un pezzo di storia del Festival della musica italiana. Tv Sorrisi e Canzoni ha dato l’annuncio della morte del fotografo di 79 anni. Per la rivista aveva realizzato foto entrate nella storia, che hanno raccontato decenni di costume italiano.

È un giorno triste per Sorrisi: si è spento lo storico fotografo Rino Petrosino, aveva 79 anni. Ha fatto la storia della nostra rivista e dello spettacolo italiano per oltre 50 anni. Tutta la redazione lo ricorda con grande affetto e si stringe in un abbraccio alla famiglia.

Queste le parole con cui la rivista saluta il grande fotografo italiano.

Rino Petrosino aveva lavorato tutta la vita nel mondo dello spettacolo, come fotografo professionista. Aveva immortalato grandi personaggi del mondo dello spettacolo, ma aveva anche realizzato altri scatti che sono entrati di diritto nella storia della fotografia italiana.

Sempre presente al Festival di Sanremo, aveva lavorato per più di mezzo secolo anche dietro le quinte del festival della canzone italiana. Il palco dell’Ariston era praticamente casa sua. E il fotografo si è spento a pochi giorni dall’avvio dell’edizione 2022 dello spettacolo.

Rino Petrosino è morto, Festival di Sanremo in lutto

Milanese di nascita, aveva sempre vissuto a Roma. La sua carriera era iniziata come fattorino per l’agenzia fotografica Fragola. Aveva poi continuato come assistente di fotografi professionisti per i fotoromanzi di Grand Hotel e Bolero.

Dal 1967 la collaborazione con il Festival di Sanremo, che non ha mai abbandonato. Così come è stata longeva quella con Tv Sorrisi e Canzoni, sulle cui pagine ha raccontato con i suoi scatti la storia dei più grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiano.