Dopo 50 lunghi anni, è stato risolto il caso della piccola Gretchen Harrington. Il killer ha confessato il delitto e svelato cosa, nel 1975, è davvero accaduto a quella bambina di soli 8 anni.

Il killer oggi ha un nome, si tratta di David Zandstra. L’83enne è l’ex pastore della chiesa presbiteriana ed ex amico del padre della bimba. Quando è scomparsa, Gretchen Harrington frequentava proprio uno dei suoi corsi sulla Bibbia. Aveva anche celebrato il suo funerale, aiutando il padre a superare l’immensa sofferenza.

Il giorno della scomparsa della piccola Gretchen Harrington

Era un normalissimo giorno, quando la bimba di 8 anni era uscita di casa per andare al suo corso religioso. Un testimone l’aveva vista camminare per strada il 15 agosto del 1975. Da quel momento, di lei si sono perse le tracce. Proprio il pastore aveva allarmato la famiglia e denunciato la scomparsa della minore. Due mesi dopo, il corpo della piccola è stato ritrovato nel Ridley Creek State Park. L’autopsia aveva rivelato che Gretchen era deceduta a seguito di diversi colpi in testa.

La confessione

Per 50 lunghi anni, il mistero non è mai stato risolto e quello della famiglia Harrington è rimasto uno dei casi irrisolti di cronaca nera. Questo, fino a pochi mesi fa, quando il killer ha deciso di confessare. Gli investigatori erano tornati sul caso dopo un libro pubblicato sulla vicenda. L’autrice era certa che era stato proprio il miglior amico del padre.

Alla fine, il pastore ha confessato. Quella mattina si è offerto di darle un passaggio fino al corso, ma poi si è fermato in un bosco. Ha preteso che si spogliasse, ma la piccola si è rifiutata e così l’ha colpita alla testa e lasciata nel bosco.

50 lunghi anni per ottene giustizia e risolvere uno dei casi più famosi e misteriosi degli ultimi tempi. Il procuratore distrettuale ha commentato la notizia così: