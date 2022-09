Sta bene la bimba di 5 anni di cui si erano perse le tracce in Sicilia. È stata, infatti, ritrovata Giulia, scomparsa a Catania lo scorso 25 settembre. Da quanto si apprende, la piccola si trovava in Inghilterra con la sua mamma, che aveva deciso di portarla qui senza dire niente alla famiglia rimasta in Sicilia e disperata perché di Giulia non si avevano più notizie.

Giulia Lucia Pizzati era stata vista l’ultima volta a Vaccarizzo, in provincia di Catania, dove vive con il padre. Si trovava insieme alla madre lo scorso 25 settembre: come da accordi per l’affidamento dopo la separazione, la donna poteva stare qualche giorno insieme a lei.

Domenica scorsa doveva riportarla, però, nella casa paterna, ma Giulia Lucia Pizzati non è più tornata. A quanto pare la mamma avrebbe deciso di portarsi via la figlia, prendendo un aereo per Londra e facendo perdere ogni traccia di sé e della bambina.

Il padre aveva subito denunciato la scomparsa della figlia, scrivendo accorati appelli anche online. Il suo post era diventato virale e molte erano state le condivisioni:

Sua madre è venuta a prenderla venerdì ma da allora non ho più avuto sue notizie. Ho provato a chiamarla al cellulare, ma risulta sempre spento. La nostra è stata una separazione tormentata, ma non ho mai avuto motivo di dubitare di lei perché non aveva mai minacciato di portare via la bimba.

Ritrovata Giulia, scomparsa a Catania: la piccola ha chiamato il papà da Londra

È stata proprio la bambina a mettersi in contatto con il papà, dopo giorni di silenzio. Gli ha detto che sta bene e che non si deve preoccupare.

L’ex moglie, la mamma di Giulia, avrebbe anche detto che presto tornerà in Sicilia per riportare la figlia dall’ex compagno. Nessuno sa perché abbia compiuto questo gesto. Nel catanese la famiglia paterna la attende con ansia.