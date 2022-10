C’è un importante sviluppo sulle ricerche di Brunella Chiù, la donna ancora dispersa dopo l’alluvione che ha colpito le Marche. Gli uomini circa 60, che si stanno occupando ancora della ricerca della giovane madre, hanno trovato proprio la sua borsa.

Un aggiornamento importante, che ovviamente porta gli agenti e i volontari a voler proseguire le ricerche. Tuttavia, del corpo della donna non ci sono ancora tracce.

La sera del 15 settembre la donna e la figlia di soli 17 anni sapevano dell’acqua che stava per arrivare. Per questo con la speranza di poter fuggire, sono salite in auto e si sono messe in viaggio.

Tuttavia, un’onda le ha investite e Noemi Bartolucci è stata ritrovata ormai senza vita. Mentre la madre di 56 anni risulta essere ancora dispersa. L’unico sopravvissuto della famiglia è il figlio maggiore di 23 anni, Simone. Si è aggrappato ad un albero ed è riuscito a salvarsi.

Nella serata di martedì 20 settembre i sommozzatori hanno ritrovato la Bmw Serie 1, che apparteneva proprio alla donna. La vettura completamente accartocciata ed infangata era nel letto del fiume Nevola e con molti pezzi mancanti.

Tuttavia, gli agenti hanno capito che era sua, perché all’interno c’erano dei documenti che appartenevano proprio a lei. Però, del corpo della mamma di 56 anni non ci sono ancora tracce.

Il ritrovamento della borsa di Brunella Chiù

Gli uomini che al momento sono impegnati nelle ricerche, hanno ritrovato la borsa che apparteneva alla donna, a circa 200 metri da dove era la sua auto.

Tuttavia, di Brunella Chiù non ci sono ancora notizie. Nel frattempo nella giornata di oggi, domenica 2 ottobre, è previsto il funerale della figlia 17enne Noemi Bartolucci, che ha perso la vita proprio mentre stava fuggendo con la madre.

Il rito è previsto alle 15, nella chiesa di Barbara, dove sono state celebrate le esequie del piccolo Mattia Luconi. Il bambino di 8 anni che era disperso e che gli agenti hanno ritrovato ormai senza vita, circa 8 giorni dopo l’alluvione.