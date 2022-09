Noemi Bartolucci aveva solamente 17 anni ed anche lei è tra le 11 persone che hanno perso la vita nell’alluvione che purtroppo ha colpito una zona delle Marche. La madre Brunella Chiù è tra le due persone che risultano essere ancora disperse.

La famiglia in realtà sapeva dell”acqua che stava per arrivare. Infatti la madre ed i suoi due figli, per provare a fuggire, sono andati in auto e stavano per andare via.

Tuttavia, proprio mentre erano fuori casa si sono trovati davanti ad una scena straziante. L’esondazione del fiume Nevola, che li ha praticamente investiti.

Il 23enne unico sopravvissuto, in un’intervista con il quotidiano Il Corriere Adriatico, ha voluto rivivere quei minuti strazianti, che hanno cambiato per sempre la sua vita. Simone nel suo racconto ha dichiarato:

Sono sparite sotto ai miei occhi. Io ero aggrappato ad un albero, sono rimasto lì due ore, forse di più. Loro sono state trascinate via dal fiume, mentre provavano a scappare con l’auto. Era il finimondo. Sono scomparse davanti ai miei occhi.

Il decesso di Noemi Bartolucci e la scomparsa di sua madre

Purtroppo i Vigili del Fuoco sono presto intervenuti per aiutare le persone che hanno avuto problemi con questo grave evento naturale. Infatti sono stati proprio loro a trovare il corpo ormai senza vita della 17enne.

La madre Brunella Chiù ha 56 anni e lei, insieme al piccolo Mattia Luconi, risulta essere ancora dispersa. Sono molti gli agenti ed i soccorritori che sono a lavoro per riuscire a trovarli. Lee speranze di trovare la donna viva, sono appese ad un filo.

Noemi era una studentessa del Liceo delle Scienze Umane di Senigallia e sono davvero tante le persone con il cuore a pezzi per questa perdita così prematura ed improvvisa.

Nella pagina della scuola, lo staff ha voluto pubblicare una sua foto con una dolce poesia. Vogliono ricordarla e cercare di donare vicinanza e conforto al fratello, unico sopravvissuto.