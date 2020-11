Mamma e bambini dispersi in montagna: finalmente in salvo

Mamma e bambini dispersi in montagna. Ore di apprensione per la famiglia da quando si sono perse le tracce della donna e dei due figli. Per fortuna i soccorritori del soccorso alpino sono intervenuti e si sono messi a cercarli, ritrovandoli in poco tempo. Stanno tutti bene.

Fonte Pixabay

Questa notizia arriva dal tarvisiano, tra Camporosso e la Val Filza. La donna di 43 anni originaria di Trieste e i suoi due bambini sono stati tratti in salvo.

A intervenire i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico. Tra le 14.40 e le 16.40 del 2 novembre, infatti, nei boschi di Zafratta si sono mossi per andare a cercare una donna che aveva perso il sentiero mentre camminava con i figli di 11 e 7 anni.

La famiglia era partita da Camporosso, prendendo il sentiero CAI 506, che porta a Malga Gacceman in Val Filza di Ugovizza, tra un bosco di faggi.

Probabilmente a causa delle foglie cadute a terra per il foliage, la donna ha perso alcuni segnavia ricoperti dal fogliame, andando fuori strada.

Fonte Pixabay

L’allarme è stato lanciato dalla stessa donna che, accortasi di aver smarrito la strada, ha chiamato il numero della stazione. Ha rischiato grosso, visto che si è ritrovata sull’orlo di una scarpata a 1050 metri di altezza, sopra il Torrente Cella.

Fonte Pixabay

I soccorritori della stazione di Cave assieme a quelli della Guardia di Finanza hanno raggiunto i tre dispersi, prima con un fuoristrada e poi a piedi.

Fonte Pixabay

Mamma e bambini dispersi stanno bene, per fortuna

In montagna bisogna prestare molta attenzione, sia se si è camminatori esperti sia se, a maggior ragione, non lo si è e si è alle prime armi. I pericoli della montagna possono essere molti.

v

Soprattutto in questo periodo, avviandoci alla stagione invernale, meglio informarsi con estrema cautela.