Ritrovato Alberto Mazzarini Ritrovato il giovane papà scomparso. Ecco le sue condizioni e come è stato rintracciato..

Albero Mazzarini è un giovane papà di ventiquattro anni, che lo scorso nove marzo era uscito dalla sua abitazione da Roana, sull’Altopiano dell’Asiago e di lui si erano perse le tracce. Ora però è stato ritrovato e sta bene, è sano e salvo e secondo alcune fonti, quando è stato fermato dagli agenti, era in stato confusionale.

Una vicenda incredibile, che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi per il giovane e per la sua famiglia, che era molto preoccupata, vista l’emergenza che ci stiamo trovando ad affrontare.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, il giovane era sparito da casa lo scorso nove marzo, a bordo della sua auto, una Sirion Daihatsu.

Non ci sono state molte segnalazioni sulla sua scomparsa, fino a quando alcuni agenti non lo hanno fermato. A causa dei controlli per il Decreto “Io resto a casa”, c’erano molti più controlli in giro ed Alberto è stato ritrovato.

Infatti, il papà, in un’intervista, ha dichiarato: “Lo hanno fermato, era confuso. Hanno fatto una verifica fotografica e lo hanno identificato portandolo in questura. Un ritrovamento fortuito alle sedici del pomeriggio di ieri.

Ringraziamo il Cielo che con l’emergenza ci sono molti più controlli e poche auto in strada. In caso contrario sarebbe stato molto più difficile poterlo rintracciare così presto!”

La compagna Ilaria, quando ha notato che il giovane non rientrava a casa, ha subito fatto una denuncia di scomparsa. In più, lo scorso mercoledì, la cugina di Alberto ha deciso di fare un appello telefonico alla trasmissione televisiva “Chi L’ha Visto”, in cui ha detto:

“C’è la tua bambina a casa, che ti cerca e ti chiama e sente la tua mancanza, come la sente la tua compagna e la sentiamo tutti. Siamo una famiglia, facci solo sapere se stai bene!”

In base al racconto di alcuni parenti, l’uomo in questo momento sta passando un periodo molto complicato ed è molto fragile. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

