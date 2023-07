Tutti avevano perso ormai la speranza, tranne la sua mamma e il suo papà. La storia di Rudy Farias aveva segnato la cronaca del 2015, ma dopo anni di ricerche le autorità avevano deciso di chiudere il caso. Pochi giorni fa, dopo 8 lunghi anni, è accaduto un miracolo.

Rudy Farias oggi ha 25 anni, ma nel 2015 ne aveva solo 17. Soffriva di depressione, stress post-traumatico e ansia e prendeva medicine quotidiane. Un giorno, è uscito di casa per portare a passeggio i suoi cani, ma non ha fatto più rientro. I due animali sono stati trovati vivi e in salute, ma dell’adolescente non c’era più traccia.

Per anni le autorità lo hanno cercato, così come la sua famiglia. La sua storia e le sue foto avevano raggiunto ogni parte del mondo, anche attraverso i social network. Poi, gli inquirenti hanno deciso di chiudere il caso, ormai non c’erano più speranze di ritrovarlo ancora in vita. Tutti hanno creduto che il 17enne fosse ormai deceduto, tranne la sua famiglia. La sua mamma e il suo papà non hanno mai perso la speranza di riabbracciarlo. Una speranza che finalmente è stata ripagata dopo 8 lunghi anni.

Le condizioni di Rudy Farias

Rudy Farias è stato trovato ferito e in stato confusionale fuori una chiesa ad Houston. È stato portato in ospedale, dove si trova ora ricoverato sotto osservazione. La madre del ragazzo ha raccontato che il figlio non ricorda molto, è stato trovato in stato di choc, con il corpo pieno di lividi e tagli e delle tracce ematiche sulla testa. Gli agenti credono che sia stato aggredito o maltrattato per questi 8 anni e forse, ha trovato il modo per fuggire. Ma si tratta solo di ipotesi, saranno solo le indagini a far luce sulla verità.

Non appena i medici comunicheranno che il 25enne è fuori pericolo, potrà tornare a casa e riabbracciare la sua mama e il suo papà e potrà essere ascoltato dagli inquirenti. Si spera che possa presto ricordare cosa gli sia accaduto e mettere fine al mistero che per anni ha straziato la sua famiglia.